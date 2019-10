É FAKE NEWS: Léo Magalhães não comprou direitos autorais de ‘Caneta Azul’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O cantor Léo Magalhães usou o Stories do perfil oficial do Instagram para negar que tenha comprado ou mesmo esteja interessado em comprar os direitos autorais da música “Caneta Azul”, do maranhense Manoel Gomes, que virou meme nas redes sociais. teve site de notícias publicando que o sertanejo pagou R$ 700 mil pela música.

