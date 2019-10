É #FAKE que WhatsApp passará a cobrar R$ 0,37 por envio de mensagens

É #FAKE que WhatsApp passará a cobrar 37 centavos por envio de mensagens — Foto: Reprodução

Boato semelhante circulou na web em meados de julho deste ano.

Circula pelas redes sociais um texto que afirma que o WhatsApp vai passar a cobrar R$ 0,37 por cada mensagem enviada no aplicativo. A corrente afirma ainda que é necessário reenviar o texto a três grupos de contatos para que o serviço permaneça gratuito. A mensagem, porém, é #FAKE .

Procurada pelo Fato ou Fake, a assessoria do WhatsApp diz que o texto é falso e nega que passará a cobrar pelo envio de mensagens no aplicativo.

“Trata-se de uma mensagem falsa. Mais informações sobre isso e sobre como proceder em caso de mensagens assim, você encontra neste link“, afirma, em nota.

O serviço pago oferecido é a API do WhatsApp Enterprise, voltado para grandes empresas, com ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente os clientes. O preço de cada mensagem se baseia em quantas notificações as empresas enviam.

Segundo o WhatsApp, as mensagens de notificação enviadas por meio da API são cobradas de acordo com um modelo de diferenciação de preços. No caso do Brasil, os valores variam entre US$ 0,0473 para as primeiras 250 mil mensagens e US$ 0,0263 até o volume ultrapassar 25 milhões de mensagens. Mais informações podem ser acessadas na sessão comercial do Facebook.

“Confirmado… Amanhã acabarão as mensagens grátis, e começarão a cobrar por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvie este mensagem a mais de 3 grupos , e terá gratuito por toda a vida. Fique atento na bolinha, pois ela irá ficar verde, faça e veja. Já mandei”.

