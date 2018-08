É HOJE! – Lançamento oficial da programação da 14º exposição agronegócios de Parauapebas no Partage Shopping

Fap realiza o lançamento oficial da programação da 14º exposição agronegócios de parauapebas no partage shopping

O Partage Shopping Parauapebas é parceiro da maior e mais tradicional festa agropecuária do sudeste do Para, a feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP 2018). A Feira está em sua 14º edição e este ano vem com o tema: Agronegócios e Tecnologia – Cultivando prosperidade e alimentando nosso povo.

O lançamento da programação oficial da programação da 14º Exposição Agropecuária de Parauapebas será realizada no Partage Shopping Parauapebas no dia 15 de agosto às 10h, no Circuito Cinemas do empreendimento. O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, o empreendimento está recebendo um stand institucional do evento, localizado na entrada da P1, com informações sobre a programação e shows.

A Feira de Parauapebas reúne dezenas de expositores e criadores de gado da região e conta com grandes atrações musicais como os cantores nacionais João Neto e Frederico, Gino e Geno, Eduardo Costa além de Tony Guerra e Forró Sacode, o que atrai pessoas de toda região para Parauapebas.

Evento: Lançamento da Programação Oficial da FAP 2018

Data: Quarta-feira (15/08)

Horário: 10h

Local: Circuito Cinemas

Partage Shopping Parauapebas

Evento Gratuito

