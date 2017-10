É possível esconder mensagens do WhatsApp; saiba como

O app também esconde fotos e vídeos compartilhados no chat

Se você quer esconder de curiosos todas as mensagens trocadas pelo WhatsApp Web, saiba que é possível. O plugin WebChats Incognito Mode é uma ferramenta gratuita, disponível para o navegador Google Chrome, que permite camuflar os seus diálogos.

Como explica o TechTudo, o funcionamento do plugin é simples: ao clicar no ícone da ferramenta, todas as conversas ficam em branco e são exibidas apenas quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre elas.

Para quem usa o aplicativo em locais público, esta extensão é ideal, pois além de recados de texto, a funcionalidade também esconde fotos e vídeos compartilhados no chat.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...