É possível ouvir o YouTube com a tela do celular travada; saiba como

Basta ter o navegador Mozila Firefox instalado para aproveitar o truque

Quando estamos ouvindo músicas do YouTube no celular já sabemos que não podemos mexer em mais nada no smartphone, ou travar a tela, que a música para. Para evitar este inconveniente, o ‘Gizmodo’ divulgou um truque simples para que usuários do Android possam deixar a plataforma reproduzindo áudios em segundo plano.

A única “exigência” do passo a passo é que o usuário baixe o navegador Mozila Firefox, que está disponível gratuitamente no Google Play.

Quando o download tiver terminado, abra o navegador e entre no site do YouTube. Toque nos três pontinhos na parte superior da tela e, depois, marque a opção Requisitar site para desktop. Segundo a reportagem, isso faz com que a site mude o layout de celular, para o de PC.

Procure a música que deseja, aperte o play e já está pronto! Agora você já pode desligar a tela ou trocar de aplicativo no celular que o YouTube vai continuar tocando no plano de fundo.

por Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...