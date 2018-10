e-Título: Saiba como utilizar o título de eleitor digital para votar

(Foto: Reprodução/TRE/PA) -Quem nunca passou pelo estresse de não saber por onde anda seu título de eleitor? Esse problema chegou ao fim com o lançamento do aplicativo que mostra a versão virtual do Título de Eleitor.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou no final do ano passado, o ‘e-Título’, que consta todos os dados referentes ao eleitor. Ele está disponível na App Store e na Apple Store e mais de cinco milhões de usuários já baixaram o aplicativo.

A ferramenta é mais uma forma para ajudar o eleitor nas eleições, pois ele pode ser utilizado no dia do pleito como forma de identificação, substituindo o documento impresso.

O aplicativo também mostra o local de votação, com o número da zona e seção eleitoral.

Para acessar o documento digital, basta inserir o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe, do pai e a data de nascimento. Logo, o e-Título será validado e liberado.

Acessando a primeira vez, o documento será gravado e disponível ao eleitor.

A Justiça Eleitoral divulgou um vídeo explicando como funciona a ferramenta, confira:

