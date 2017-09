Ederson mostra rosto costurado após chute de jogador do Liverpool; veja

Apesar do susto, o goleiro brasileiro não sofreu fraturas nos ossos da face

Uma fotografia que circula pelas redes sociais mostra o rosto do goleiro Ederson costurado. O brasileiro, que defende o Manchester City, levou pontos por conta de uma entrada dura do atacante Mane, do Liverpool, durante partida disputada no último sábado (9). Após o lance violento, jogador dos Reds recebeu cartão vermelho direto.

O departamento médico do City realizou exames em Ederson e não detectou nenhuma fratura no rosto do brasileiro. Entretanto, o goleiro pode ficar fora da partida do time contra o Feyenoord, na próxima quarta (13), pela Liga dos Campeões da Europa.

O City de Gabriel Jesus e Ederson venceu o Liverpool por 5 a 0 na ocasião.

