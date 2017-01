Edifício de 15 andares desaba em Teerã nesta quinta-feira

De acordo com a Associated Press, o edifício “Plasco” era uma “presença icônica” em Teerã. O edifício foi construído perto dos anoa 1960 por um empresário judeu iraniano chamado Habib Elghanian. À época em que foi construído, era o prédio mais alto da cidade.

Até o momento, não se sabe se há vítimas fatais pelo desabamento do edifício, construído no início dos anos 1960 e que abrigava um centro comercial.

Um edifício de 15 andares que havia acabado de ser evacuado após o início de um incêndio desabou nesta quinta-feira (19) em Teerã com vários bombeiros em seu interior, segundo imagens divulgadas ao vivo pela televisão pública iraniana. De acordo com a agência Reuters, ao menos 38 pessoas ficaram feridas.

TV pública iraniana disse que vários bombeiros estavam no interior do prédio

