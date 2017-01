Edifício histórico do Irã pega fogo, e pelo menos 30 bombeiros morrem

Desastre no prédio Plasco, de 17 andares, foi mostrado ao vivo na televisão estatal

Um prédio histórico no coração da capital iraniana pegou fogo e depois desabou nesta quinta-feira, matando pelo menos 30 bombeiros e deixando colegas e pedestres chocados nas ruas. O desastre no prédio Plasco, de 17 andares, foi mostrado ao vivo na televisão estatal.

Bombeiros, soldados e outros integrantes das equipes de emergência buscavam vivos entre os escombros, na noite da quinta-feira. Não está ainda claro quantas pessoas estavam no edifício, mas testemunhas disseram que muitas desrespeitaram a barreira policial em busca de seus pertences, antes do desabamento. Bombeiros entraram para tirar as pessoas de dentro, porém nesse momento ocorreu o desabamento.

Autoridades do Irã ainda não divulgaram o número definitivo de vítimas, o que é comum em desastres do tipo. A TV estatal iraniana anunciou a morte dos bombeiros, sem dar a fonte da informação. O prefeito Mohammad Bagher Ghalibaf disse que mais de 20 corpos de bombeiros haviam sido recolhidos até a noite da quinta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...