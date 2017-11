Editais ofertam quase duas mil vagas pagando até R$ 12 mil por mês

De hoje até o dia 5 de dezembro, estão abertos concursos públicos e processos seletivos simplificados para 1.961 vagas de emprego ofertadas em Belém e no interior do Estado. As oportunidades são para órgãos federais, municipais e estaduais, com salários que variam de R$ 880 a R$ 12 mil, para os níveis fundamental, médio e superior.

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) está com inscrições abertas ao processo seletivo de contratação temporária de 37 profissionais de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 4.448,26. Os interessados deverão entregar a documentação exigida no protocolo da sede da Arcon, hoje (7) e amanhã (8), na Rua dos Pariquis, nº 1.905, Batista Campos, em Belém, das 14h às 16h.

O Serviço Social do Comércio – Departamento Regional no Estado do Pará (Sesc-DR/PA) inscreve até quinta-feira para a contratação de 870 profissionais, sendo 62 vagas imediatas e 808 para cadastro reserva. Os cargos são os de níveis fundamental, médio e superior. Os contratados serão lotados em Belém, Ananindeua, Benevides, Castanhal, São Francisco do Pará, Inhangapi, Salinópolis, Capanema e Paragominas. Haverá reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 973 e R$ 5.622, mais benefícios.

Já a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou uma retificação do processo seletivo destinado à contratação de 23 professores substitutos nos campi de Belém, Capanema, Parauapebas e Tomé-Açu. Os docentes receberão remunerações de R$ 3.552,08 ou R$ 4.241,05, de acordo com o grau de titulação apresentado. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 10, das 8h às 12h, na Ufra (Presidente Tancredo Neves, nº 2.501, bairro Montese, em Belém – Sala da Divisão de Concurso e Admissão/DCON/Progep).

SUSIPE

Há 19 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior, com remuneração até R$ 3.636,72 ofertadas pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), que inscreve para processo seletivo até domingo (12). As vagas são para Belém, Santa Izabel, Tucurui, Tomé-Açu, Breves, Santarém, Marabá, Paragominas, Itaituba e Redenção. É preciso acessar o link, imprimir e preencher o requerimento disponível no edital 015/2017 e enviar junto com os documentos comprobatórios exigidos para o e-mail crhpss@webmail.susipe.pa.gov.br.

Já o 8° Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, no Pará, abriu o edital de processo seletivo simplificado destinado à contratação de 7 pessoas, por prazo determinado, em funções de nível fundamental e médio. O salário varia de R$ 4.319,97 a R$ 5.188,81, e a localidade de lotação será a BR-163/PA. As inscrições vão até 13 de novembro, na sede do 8° Batalhão de Engenharia de Construção, na BR 163/Santarém-Cuiabá, km 10, S/N, bairro Cipoal, Santarém .

A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Belém vai selecionar 54 técnicos de nível superior para credenciamento de peritos autônomos, a título precário e sem vínculo empregatício. Os interessados deverão se inscrever no protocolo da ALF/BEL (Senador Lemos, 791, Edifício Síntese Plaza, 7º andar, Umarizal, Belém) até 17 de novembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) prorrogou as inscrições para algumas áreas do concurso que pretende selecionar professores para atuar nos Institutos de Letras e Comunicação, Ciências da Arte, Ciências da Saúde e de Tecnologia; nos Campi Marajó – Breves, Tocantins – Cametá e Abaetetuba; e no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) em regime de dedicação exclusiva. A remuneração varia de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. Os interessados em concorrer às 7 vagas devem se inscrever de 20 a 27 de novembro, pelo site.



Oportunidades também em prefeituras

Com remunerações que variam entre R$ 937 e R$ 5,5 mil, a Prefeitura de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, oferta 440 vagas imediatas de níveis fundamental, médio e superior. O certame será realizado sob a responsabilidade do Instituto Vicente Nelson – IVIN, e as inscrições vão até 27 deste mês.

No município de Cumaru do Norte, sudeste paraense, a prefeitura realiza concurso para o preenchimento de 404 vagas de níveis fundamental, médio e superior. As jornadas serão de até 40 horas semanais. A remuneração mínima é de R$ 950, podendo chegar a R$ 12 mil. As inscrições devem ser realizadas até o dia 05 de dezembro deste ano, pela internet, no site da empresa organizadora do certame.

A Prefeitura de Inhangapi, por sua vez, abriu concurso público com a oferta de 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência, em carreiras de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia entre R$ 880 e R$ 1.044,22. Inscrições até o dia 11, sábado, pelo site.

