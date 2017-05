Edital de Publicação 033/2017- Pedreira Vale do Curua – Eireli

A Pedreira Vale do Curua Eireli, inscrita no CNPJ 07.330.893/0002-63, torna pública que requereu a renovação da “Licença Municipal” Nº de Altamira/PA, para exercer a atividade de extração e beneficiamento de granito (brita), para uso imediato na construção civil, na rodovia BR163, Vicinal Curua, KM06, zona rural, distrito de cachoeira da Serra -Altamira/PARÁ.

