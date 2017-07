Edital de Publicação 050/2017-“ WSP Progresso e serviços de telecomunicação Ltda”

A WSP Progresso e serviços de telecomunicação Ltda. no dia 07/07/2017, localizada na rua da paz s/n, Jardim Planalto, Novo Progresso, torna público que realizou o protocolo do seu processo de licenciamento de telecomunicação de número 357/2017 na “Secretária Municipal de Meio Ambiente” de Novo Progresso.

