Edital de Publicação 051/2017-“ Moveis Lombardi”

A Moveis Lombardi com o CNPJ: 18.283.188/0001-98, localizada na Rua Airton Senna nº50, bairro Otavio Onetta em Novo Progresso, torna público que deu entrada ao protocolo do seu processo de simplificado para Movelaria 380/2017 na “ Secretária Municipal de Meio Ambiente ” de Novo Progresso.

