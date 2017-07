Edital de Publicação: 064/2017-LAMIFER LAMINADOS E MADEIRAS

LAMIFER LAMINADOS E MADEIRAS DO PARA LTDA , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 05.329.550/0001-72e Inscrição Estadual n° 15.566.483-2, localizada na Rod. Br 163, s/n – KM 1120 – Zona Rural Santa Julia, município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP, A Licença de Operação para sua atividade de 1403 – DESDOBRO DE MADEIRA DE LÂMINAS DE MADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE COMPENSADOS, conforme processo nº 130/2016.

You May Also Like