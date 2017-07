EDITAL DE PUBLICAÇÃO 081/2017-SYLAS NASCIMENTO FILHO

O sr. SYLAS NASCIMENTO FILHO , CPF N° 692.621.958-34, torna publico que recebeu da SEMMA/NP no dia 17/05/2017 a licença de instalação (LI) sob o número 025/2017 e a licença de operação sob o numero 026/2017, para o loteamento novo horizonte, no município de Novo Progresso/PA.

