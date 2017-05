Edital de Publicação Nº 035/2017 -Pedreira Vale do Curua Eireli

A Empresa Pedreira Vale do Curua Eireli, inscrita no CNPJ 07.330.893/0001-82, torna pública que a Prefeitura Municipal de Novo Progresso CONCEDEU “Licença Municipal” Nº 001/2017 com validade para dois anos , para exercer atividade de extração e britagem de granito (brita) para uso imediato na construção civil, na vicinal celeste , km 02, zona rural de Novo Progresso-PA, Processo DNPM Nº 851041/2014.

