Edital do concurso público da Polícia Civil deve sair até março

(Foto:Marco Santos / Agência Pará) – Confirmação foi dada pelo governador Helder Barbalho, nesta manhã

Durante a cerimônia de renovação da frota de viaturas da Polícia Civil do Estado, realizada na manhã desta sexta-feira (5), no Hangar, em Belém, o governador Helder Barbalho anunciou que, ainda neste primeiro trimestre, deve ser publicado o edital do concurso público que destinará mais de 1.400 vagas para a Polícia Civil, dando condições para uma melhor qualidade no trabalho policial e mais capilaridade no serviço.

“Nós temos a obrigação de olhar por todas as regiões e, por isso, estamos ampliando o número de viaturas e fazendo o concurso público para ampliar o efetivo de policiais que hoje é menor e está sobrecarregado diante da dimensão e demanda do nosso Estado. O objetivo é que possamos cobrir todas as 144 cidades do Pará”, prometeu o governador.

Também estiveram na ocasião, o vice-governador Lúcio Vale, o secretário de Segurança Pública, Uálame Machado, o comandante da Polícia Militar, coronel Dilson Junior e os parlamentares Nilton Cunha, Junior Hage e Renilce Nicodemos.

