Edital Pauta Livre inscreve projetos culturais para teatros e galeria

Serviço Inscrições na sede da Fundação Cultural do Pará, na avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré. A íntegra do edital está disponível no portal da FCP e na própria Fundação. Mais informações pelo telefone (91) 3202-4368.

Aos selecionados pelo edital a fundação oferecerá uma a premiação em dinheiro, no valor fixo de R$ 2 mil. Os interessados encontram o edital completo e a ficha de inscrição no site da FCP.

You May Also Like