Edital prevê concurso para professor da UFPA com salário de R$ 9,6 mil

As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de novembro, com pagamento de taxa no valor de R$ 180,00 – (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

O Diário Oficial da União (DOU) traz na edição desta quinta-feira, 5, o edital que prevê a realização de concurso públicos de provas e títulos para provimento de cargos de professor da carreira do magistério superior da Universidade Federal do Pará (UFPA). As inscrições serão abertas no dia 13 de novembro e seguem até 11 de fevereiro de 2021. O salário é de R$ 9.616,18 para o cumprimento de uma carga de 40 horas com dedicação exclusiva.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, que compreendem, nessa ordem, as provas objetiva e didática, de caráter eliminatório, e de julgamento de títulos, de caráter classificatório.

A data provável para a realização das provas é o período de 12 a 26 de março de 2021. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://www.ceps.ufpa.br.

De acordo com a UFPA, havendo interesse das partes, os candidatos classificados no concurso e não empossados poderão assumir vaga em outras Instituições fderais de ensino superior.

Accese o edital na íntegrada aqui. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-153-de-4-de-novembro-de-2020-concursos-publicos-de-provas-e-titulos-para-o-provimento-de-cargos-de-professor-da-carreira-do-magisterio-superior-286465538

Por :Redação Integrada

