Edital TJPA: ATENÇÃO! Inscrições adiadas! Saiba mais

(Foto:Reprodução)- Cebraspe ainda não divulgou nova data. Entenda!

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, adiou, na noite desta segunda-feira (21) as inscrições para o Tribunal de Justiça do Pará (Concurso TJPA). A decisão é da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, presidente da Comisssão, segundo Edital TJPA nº 2.

O Tribunal ofertará 201 vagas para provimento efetivo, além de cadastro de reserva, para 30 diferentes cargos entre nível médio e nível superior. As inscrições estavam previstas para começar nesta terça-feira.

Segundo o edital publicado pela banca organizadora, o período para a inscrição e para a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi adiado para data a ser oportunamente divulgada.

As taxas de inscrição custam entre R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (nível superior). As provas serão aplicadas em 19 de janeiro. As avaliações de nível superior acontecerão pela manhã, com duração de cinco horas, já que abarcará prova discursiva. Por outro lado, os testes de nível médio serão pela tarde, com três horas de duração.

Resumo do Concurso TJ PA

Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Pará (edital TJ PA)

Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE

Cargos Auxiliar Judiciário, Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador

Escolaridade Níveis médio e superior

Carreiras Administrativa, jurídica e outras

Lotação Estado do Pará

Número de vagas 201 vagas

Remuneração de R$3.207,90 a R$11.066,70

Inscrições data a ser divulgada

Taxa de inscrição R$110,00 e R$90,00

Data da prova objetiva 19 de janeiro de 2020

Baixe AQUI o edital TJ PA

Postado em 21/10/2019 20:50

