Edmilson Rodrigues é eleito prefeito de Belém

O candidato do PSOL recebeu 51,76% dos votos válidos.

Com 100% dos votos apurados, Edmilson Rodrigues, do PSOL, já está confirmado como o novo prefeito eleito de Belém, com 51,76% dos votos. O candidato da Coligação “Belém de Novas Ideias”, que geriu a capital paraense entre 1997 e 2004, exercerá o seu terceiro mandato como chefe do cargo máximo do Executivo municipal. Edmilson teve, ao todo, 390.723 votos.

O deputado federal disputou o segundo turno com o Delegado Eguchi, do Patriota, que chegou em segundo lugar, com 48,24% dos votos, na disputa que contou com 12 candidatos ao todo, de diferentes espectros políticos. Eguchi recebeu 364.095 votos, ao todo. Eleito em 2018 para o segundo mandato na Câmara Federal, a vaga do político será ocupada por Vivi Reis (PSOL), a primeira suplente do partido de esquerda, que foi eleita como vereadora para a Câmara Municipal de Belém (CMB) no dia 15 de novembro deste ano, data do primeiro turno.

Belém teve 800.010 votos totais, sendo 754.818 votos válidos, 15.897 (1,99%) votos brancos e 29.295 (3,66%) votos nulos.

