Eduardo Bolsonaro vai armado ao SBT e é reprovado por Silvio Santos

POLÊMICA -Eduardo foi quem se saiu melhor e acertou a maioria das perguntas, vencendo por 65 a 18. Porém nenhum dos dois conseguiu acertar a charada que levava ao sobrenome da família.

O deputado, cotado para assumir a embaixada em Whashington, nos EUA, ainda causou outra polêmica: telespectadores conseguiram perceber que ele estava armado no palco, ao lado de Silvio.

Silvio ainda brincou e disse que os irmãos iam levar um puxão de orelha do presidente, e complementou dizendo que os dois precisavam estudar mais o tema.

Sobre a situação política e o que está acontecendo no governo, ninguém comentou.

Eduardo Bolsonaro não falou sobre as pretensões do pai com relação a indicação como embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

É importante falar que o programa foi gravado há uma semana, ou seja, antes de Eduardo completar 35 anos e ser indicado ao cargo de embaixador.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...