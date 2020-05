Eduardo Costa abandona carreira após insultar Thaeme e sua filha: “Faço igual”

Eduardo Costa pausa a carreira (Foto:Reproduçao/instagram @eduardocosta)

Eduardo Costa colocou mais uma polêmica na sua extensa lista de problemas causados por suas declarações controversas. Na live que fez no último final de semana com Leonardo ele insultou a cantora Thaeme e sua filha, Liz, de completa um ano este mês.

“Fiquei sabendo que você foi mãe! Seu menino é bonito demais! Me leva ver o seu menino, que aí eu fico olhando pro menino e consigo dar uma trepada. Lembro do seu menino, aí eu fico lá trepando e lembrando só do menino. ‘Ô menino bonito’. Aí eu faço igual!”, disse ao vivo. Leonardo, que estava ao seu lado, pontuou: “Gente do céu”.

Nas redes sociais, às lágrimas, o cantor tentou transferir a sua culpa para o público. Ele quis dar a entender que o que disse foi distorcido pelas pessoas do objetivo da live, que era arrecadar doações. “Esse mundo está perdido. Estou muito triste, o tanto que bateram em mim, tiraram o foco de uma coisa que fomos fazer para ajudar, inspirar pessoas”, disse.

O cantor ainda se lamentou mais com o público, que descordou do que ele disse para Thaeme. “Estou muito triste e quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar, se não vou. Tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos. Jamais queria chegar nesse contexto de quer parar, mas as pessoas não estão nem aí para minha música”, pontuou

Por:Patrick Monteiro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...