Eduardo Costa dá ‘mesada’ e carrão de R$ 400 mil para ex-noiva, diz colunista

Eduardo Costa e Victória Villarim foram noivos (Crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo separado de Victória Villarim há três meses, Eduardo Costa segue sendo um homem bastante generoso com ela. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do UOL, o cantor ajuda a ex financeiramente, com direito a ‘salário’, pagamento de aluguel e até presentinho.

“A Victória morou comigo, foi minha mulher. Nada mais justo que depois do término eu dê um suporte para ela. Isso é normal. Ela foi minha companheira, passamos momentos bons e ruins”, disse o cantor em contato feito por Leo Dias.

“Eu pago o aluguel dela, que não é barato porque ela mora num bairro nobre em Belo Horizonte. Também dou um salário para ela, para auxiliar. E dei um carro, uma Land Rover Velar [que custa R$387 mil no modelo novo].”, completou. Nas redes sociais, Victoria até já exibiu o mimo dado pelo ex.

Confira o post abaixo:

Por:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...