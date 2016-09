Eduardo Cunha é cassado por 450 votos a 10

Por conta da cassação, ele fica inelegível até 2027,

Foto© Adriano Machado/Reuters-A Câmara dos Deputados acabou de cassar o mandato de Eduardo Cunha. A votação teve início com atraso na noite desta segunda e terminou com 450 votos a 10.

O processo durou quase um ano e foi marcado por muitas idas e vindas.

Além dos 450 votos, foram computadas nove abstenções.

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) já havia renunciado à presidência da Casa.

O plenário entendeu que Cunha mentiu em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, em maio de 2015, ao afirmar que não possuía contas no exterior.

Ele negou as acusações e disse que as contas estão no nome de um trust.

Por conta da cassação, ele fica inelegível até 2027,

POR Notícias Ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...