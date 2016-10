Eduardo Cunha recebe visita da mulher na carceragem da PF

O dinheiro que Cláudia gastou teria tido origem na propina de US$ 1,5 milhão que o marido recebeu no contrato da Petrobrás para exploração do campo de Benin, na África.

O peemdebista foi preso por ordem do juiz federal Sérgio Moro em ação penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de propinas instalado na Petrobrás.

You May Also Like