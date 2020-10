Educação de Trânsito por Todo o Pará promove ações em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Em conversa com Jomaine Marinho coordenadora do projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará na região do Tapajós, repassou para reportagem do Jornal Folha do Progresso as informações sobre atuação do programa no município de Novo Progresso.

Segundo Jomaine , o projeto vem sendo desenvolvido durante 90 dias em 64 municípios das 12 Regiões de Integração do Estado e conta com encontros formativos, ações educativas, cursos, oficinas, palestras e levantamento de necessidades nas localidades.

Em Novo Progresso trabalho tem parceria da Policia Militar e dos agentes do Detran de Itaituba que estão no município para execução das atividades, que visam, acima de tudo, a preservação da vida no trânsito por meio da prevenção, alertando sobre comportamento seguro nas vias e uso de equipamento de segurança adequados, além dos cuidados de pedestres e ciclistas.

A coordenadora explicou que em Novo Progresso o projeto iniciou nesta segunda-feira (12) e segue até na quarta-feira (14), são três dias em cada cidade, ressaltou. Para cada motorista é entregue um manual com dicas de segurança e texto educativo.

“Nosso objetivo é levar mensagens educativas, incentivar mudanças de comportamento no trânsito, reduzindo assim os números de acidentes estamos aqui com ajuda dos agentes de trânsito que trabalham na fiscalização, e nos na educação para o trânsito, que é um pilar essencial do trabalho ofertado pelo Detran ao cidadão” concluiu Jomaine Marinho..

