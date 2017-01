Educação física é curso da UFPA mais concorrido no vestibular 2017

Instituição divulgou demanda de candidatos por vaga nos cursos, acesse.

Enfermagem, psicologia e fisioterapia estão entre cursos mais disputados.

O curso mais concorrido do processo seletivo da UFPA é o de educação física, com 140.79 candidatos cotistas disputando cada uma das 38 vagas ofertadas, de acordo com dados do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgados nesta quinta-feira (19). Clique aqui para consultar a demanda de candidatos por curso para o Processo Seletivo 2017 (PS2017).

Ainda não há previsão de divulgação do resultado do processo seletivo. De acordo com a instituição, o PS 2017 teve 107.597 inscritos, sendo 87.100 cotistas e 20.219 não cotistas. O Processo Seletivo tem ainda 278 pessoas com deficiência entre os concorrentes. Todos os candidatos irão disputar 6.167 vagas distribuídas em 178 cursos de graduação.

Ainda entre os cotistas, o segundo curso mais concorrido é o de enfermagem, com 130.24 candidatos para cada uma das 34 vagas. O curso de bacharelado em psicologia matutino foi o terceiro mais disputado, com 119.25 candidatos para cada vaga. Em quarto está o curso de fisioterapia, com 118.20 candidatos por vaga; e serviço social, onde 107.19 candidatos disputam cada vaga.

Entre os candidatos não cotistas, o curso mais procurado na capital é o de medicina, com 48.66 candidatos disputando cada uma das 135 vagas. Em segundo lugar está o curso de direito matutino, com 37.69 candidatos para 32 vagas. Em seguida, estão os cursos de psicologia matutino, com 37.08 candidatos por vaga; fisioterapia, com 34.79 candiatos por vaga; e publicidade e propaganda, onde 26.25 candidatos disputam cada vaga.

Disputa no interior do estado

Dos cursos ofertados no interior do estado os mais concorridos são os disponíveis no Campus de Castanhal. Lá, medicina veterinária é o mais procurado entre cotistas, com 76.38 candidatos por vaga, e não cotistas (22,.25 por vaga). Em Castanhal, nordeste do Pará, a demanda também é alta nos cursos de pedagogia vespertino, com concorrência de 57.44 por vaga entre cotistas

Nos demais campi, os cursos mais concorridos entre cotistas são História, em Cametá, com 52.69 candidatos/vaga; Pedagogia, em Bragança, com 61.25 candidatos/vaga; e Pedagogia, em Abaetetuba, com 63.75 candidatos/vaga. E entre não cotistas: Pedagogia, em Breves, com 5.25 candidato/vaga; Engenhari de Exploração e Produção de Petróleo, em Salinas, com 4.13 candidatos/vaga; e Pedagogia em Bragança, com 4.94 candidatos/vaga.

Pouca procura

Na outra ponta do espectro estão os cursos de baixa procura, como o curso de matemática no Acará, com 0.20 candidatos por vaga – ou seja, para cada cinco vagas existe um concorrente. Outros cursos pouco concorridos são o de física em Salinas (0.36), pedagogia em Altamira (0.44) e estatística em Belém (0.88).

Entre os cotistas, os cursos menos procurados foram física em Salinas (2.44 por vaga), Letras em Porto de Moz (2.60), física vespertino em Belém (3.20) e matemática em Bagre (3.24)

