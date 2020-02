Educação infantil apresenta aumento de 12,6% nas matrículas dos últimos cinco anos

Dado faz parte de levantamento do Inep através do Censo Escolar da educação básica

Levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Censo Escolar apontou em 2019 um aumento de 4,7% no número de crianças entre zero e seis anos matriculadas nas creches e pré-escolas no Brasil – em números exatos são 8.972.778. A rede municipal de ensino, educação infantil, reúne a maior parte de matrículas, totalizando 71,4%. Na sequência, a rede privada concentra 27,9%, o equivalente a 2.505.837.

Na análise baseada na localização dos estudantes, foi constatado que 10,5% das matrículas encontram-se na zona rural, e a quase totalidade (96,8%) destas são atendidas por estabelecimentos da rede pública. O censo apurou que 13,2% das crianças que frequentam a pré-escola estão na zona rural e 6,7% estão matriculadas nas creches situadas também em áreas rurais.

O Censo Escolar da Educação Básica é realizado anualmente, pautado nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino. Tem como base a situação observada na última quarta‐feira do mês de maio.

Principal pesquisa estatística sobre a educação básica, o Censo Escolar apresenta informações sobre matrículas, docentes, escolas e gestores.

*Com informações do Portal do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

