Educadora infantil morre após ser torturada com socos e golpes de tesoura

Angelica de Figueiredo era educadora infantil e trabalhava numa creche (Foto:Reprodução/Facebook)

Bandido estava dentro da residência da vítima e usou também um ferro de passar para aplicar golpes

Angelica de Figueiredo Lima, de 42 anos, foi surpreendida ao entrar em casa por um bandido, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ela foi covardemente torturada, agredida com socos, golpes de tesoura e de um ferro de passar roupa.

A vítima ainda conseguiu pedir ajuda à irmã, mas acabou morrendo no Hospital estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, também em São Gonçalo. O criminoso fugiu.

Angelica era educadora infantil e trabalhava numa creche no bairro de Icaraí, em Niterói, também na região metropolitana do Rio.

A polícia esteve na casa da vítima, fez diligências para tentar elucidar o crime, que ocorreu por volta das 20h.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...