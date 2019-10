Educados e bem vestidos, ladrões levam mais de R$ 5 mil em assalto na sede da Z-20

Criminosos realizaram assalto na sede da Z-20 nesta terça-feira — Foto: Sílvia Vieira/G1

Ação criminosa aconteceu por volta de 10h15 da manhã desta terça-feira (15) enquanto era realizado um mutirão para abertura de contas para pescadores.

Um assalto foi registrado na manhã desta terça-feira (15) na sede do Z-20 em Santarém, oeste do Pará. Os criminosos, que se preocuparam até em cumprimentar as vítimas, levaram mais de R$ 5 mil.

De acordo com informações da coordenação da Z-20 em Santarém, João Mário, os criminosos estavam bem vestidos. Os pescadores acreditavam que se tratava de pesquisadores de uma universidade, já que a dupla tratou todos com educação.

Após saudar as vítimas, os homens foram à sala da coordenação, onde anunciaram o assalto. Ainda segundo a coordenação, não é possível precisar a quantia levada pelos criminosos, mas foi em média de R$ 5.700 mil.

No momento da ação criminosa o local estava cheio de pescadores que estavam participando de um mutirão para abertura de contas para o recebimento do benefício do seguro-defeso.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

