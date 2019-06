Efetivo de 430 novos policiais militares vai atuar na RMB após saída da Força Nacional

Após saída da FN, região metropolitana contará com mais 430 PMs (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

A partir da próxima quarta-feira (26), os PMs vão atuar com ações ostensivas e preventivas em sete bairros: Guamá, Terra-Firme, Jurunas e Bengui (Belém), Icuí (Ananindeua) e Centro (Marituba)

A segurança pública ganha mais um reforço no combate à violência e criminalidade. A partir da próxima quarta-feira (26), 430 novos policiais militares vão atuar, com ações ostensivas e preventivas, em sete bairros da Região Metropolitana de Belém. As áreas escolhidas fazem parte do projeto do governo do Estado Territórios pela Paz (TerPaz).

Com o final das atividades de 200 agentes da Força Nacional na RMB, que atuaram no período de 25 de março a 25 de junho, os novos soldados já estarão apostos para cobrir os bairros do Guamá, Terra-Firme, Jurunas, Benguí, na capital; Icuí, em Ananindeua; e Centro, em Marituba. Os militares contarão também com 64 viaturas quatro rodas e 155 motocicletas.

“A Força Nacional permaneceu aqui pelo período necessário, enquanto formávamos um novo efetivo, para que esses novos policiais pudessem dar continuidade às ações de intensificação de policiamento nos sete bairros que apresentavam alto índice de crimes. Saem esses 200, mas entram 430, não teremos perdas, mas sim aumento”, explicou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A nova turma teve um diferencial durante a formação, já que foi capacitada para utilização de armamento fuzil 7.62, necessário em casos de ações de maior complexidade; além do curso de agente de trânsito, realizado em parceria com o Detran; capacitação em motopatrulhamento e curso sobre territórios de pacificação.

Os novos policiais darão continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado pela segurança pública, mantendo os resultados positivos na redução da violência, como foi constatado no período de 1 a 22 de junho, que apresentou queda de 49% nos casos de homicídios registrados na RMB, comparando os anos de 2018 e 2019.

