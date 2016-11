EI recruta “crianças soldados” a partir de 9 anos para a guerra

O recrutamento aconteceu na cidade de Hamman al-Alil e as crianças seriam levadas para o front em Mossul. De acordo com Ravina, a preferência é de meninos, especialmente acima de 9 anos. As famílias que não obedecem foram ameaçadas de punições severas.

Os militantes do Estado Islâmico começaram a recrutar “crianças soldados” para lutarem na guerra contra as tropas que tentam retomar o controle da cidade de Mossul. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (4) pela porta-voz de direitos humanos da ONU, Ravina Shandasani, segundo publicou o G1.

