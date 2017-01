Eike Batista é incluído na difusão vermelha da Interpol

Medida possibilita a prisão do empresário por qualquer força policial do país em que esteja

Eike Batista, alvo de mandado de prisão, na manhã desta quinta-feira (26), acusado de envolvimento com organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral, está incluído na difusão vermelha da Interpol, o que possibilita a sua prisão por qualquer força policial do país em que esteja.

Segundo investigações da Operação Eficiência, um desdobramento da Calicute no âmbito da Lava Jato, o esquema teria ocultado, no exterior, cerca de R$ 340 milhões.

De acordo com Fernando Martins, advogado do empresário, ele embarcou para Nova York (EUA), na última terça-feira (24), mas está “à disposição para esclarecer tudo”.

Segundo informações do jornal O Dia, Eike estaria hospedado no apartamento do advogado Sérgio Bermudes, localizado na Trump Tower, de frente para o Central Park, em Nova York.

Fonte: Notícias ao minuto.

