Eike chega à sede da PF para prestar depoimento no Rio

Empresário foi escoltado por agentes federais; este será o primeiro depoimento dele na Operação Eficiência

O empresário Eike Batista chegou à sede da Polícia Federal do Rio por volta das 14h45 desta terça-feira (31) para prestar depoimento a delegados e agentes da força-tarefa da Operação Lava Jato na capital carioca.

De acordo com informações do UOL, o empresário foi escoltado por agentes federais no percurso entre o presídio Bandeira Stampa, em Bangu, e o centro da cidade, onde está localizado o prédio da PF.

Esta será a primeira vez que Eike vai depor à Justiça no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Calicute – ação que prendeu o ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

Eike foi preso na segunda-feira (30), ao desembarcar no Rio de um voo de Nova York. Sua primeira noite em Bangu 9 não teve ocorrências, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap).

Fonte: Notícias ao minuto.

