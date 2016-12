‘Ela era ambiciosa’, diz irmã da vítima sobre a ‘viúva da Mega-Sena’

Começou nesta terça-feira (13) o julgamento de Adriana Ferreira Almeida, que ficou conhecida como a “viúva da Mega-Sena”. Familiares de Renné Senna, a vítima, acompanham de perto o júri, que acontece no Fórum de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Adriana é acusada de ser a mandante do assassinato de Renné, ocorrido em 2007, dois anos depois de ele faturar R$ 52 milhões na Mega-Sena.

De acordo com o jornal Extra, Mirian Senna, irmã de Renné, acredita que o irmão tenha sido morto a mando da ex-cabeleireira e que ela dificultava o acesso dos familiares ao sítio onde ele morava, em Rio Bonito.

“Queremos que a justiça seja feita, já que a vida dele não podemos ter de volta. Só vamos arredar o pé daqui quando houver uma solução. Ele dizia que ela era muito ambiciosa, que não parava em casa, que não cuidava dele. Ela tomava conta de tudo, tinha todas as informações dele. Estava com a faca e o queijo na mão para fazer o que quisesse. Por mim, poderia ter levado o dinheiro e deixado meu irmão”, disse Mirian ao Extra.

O julgamento deve durar três dias. Oito testemunhas de acusação e 15 de defesa devem participar do júri.

Por Notícias Ao Minuto

