“Ela gostava”, diz homem de 32 anos que estuprou criança de 13

João Antônio de 32 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (28) após ser acusado de estupro de vulnerável, por manter um relacionamento amoroso com uma adolescente de apenas 13 anos. O caso aconteceu na cidade de Altos, no Piauí e chocou o país. Sites como Isto É, IG Último Segundo, Primeiro Impacto (SBT) e entre outros, noticiaram o ocorrido.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado após receber a informação de que o acusado morava com uma adolescente menor de idade. De acordo com informações da Polícia Militar, a lei trata isso como estupro de vulnerável mesmo ela consentindo. “A gente foi até o endereço, chegando ao local fizemos a abordagem, ele confessou que convivia com ela, ela confessou também, confessou que a idade dela era apenas 13, disse que a família tinha conhecimento, mas a lei é bem clara a respeito disso”, afirmou um comandante que participou da prisão.

Segundo a TV Meio Norte, o acusado confessou o crime ao confirmar que tinha uma relação amorosa com a adolescente e que os dois estavam juntos a quase um ano. “Ela gosta, vocês não gostam de ver a pessoa feliz e dizem que é estupro, melhor do que ela estar na rua se prostituindo. A mãe dela botou ela para fora de casa e eu assumi. Um filho nosso ia nascer, ela tomou um susto dentro de casa perdeu a criança eu vim para o hospital com ela, acompanhei tudo direitinho. Já estamos com quase um ano juntos, estou curtindo ela faz tempo, não acho que é estupro, é só para a lei de vocês, não existe idade não, existe é um respeitar o outro”, revelou.

O acusado foi preso e conduzido para Central de Flagrantes de Teresina, onde foi autuado e está disposição da justiça para responder criminalmente.

