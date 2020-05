Elcione Barbalho, deputada federal e mãe do governador do PA, testa positivo para Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A deputada federal Elcione Barbalho (MDB) divulgou nesta segunda-feira (4) que está com Covid-19. O anúncio foi feito pelas redes sociais. A parlamentar é mãe do governador do Pará, Helder Barbalho, que também já testou positivo para o novo coronavírus.

