‘Ele é um verme’, diz amigo ‘traído’ sobre Andrezinho, do Vasco

O ex-amigo de Andrezinho diz ainda que, após a confusão, o jogador do Vasco o ofereceu dinheiro para que ele não tornasse o caso público. “Ele ligou para o meu irmão. Um empresário dele entrou em contato. Queria me dar dinheiro para que a história não se tornasse pública. Mas eu tenho honra”.

“Ele morou na minha casa por três anos, até ir jogar no time profissional. Como sou mais velho, ensinei um monte de coisas a ele, como dirigir, por exemplo. Fui com ele comprar o primeiro carro dele…”, lembra, lamentando.

Sandro e Fabiana, sua ex, não estão juntos há cerca de 1 ano, mas ainda são casados no papel. O corretor contou que ela e Andrezinho estavam se relacionando há 2 meses, sem que ele, que considerava o jogador como um “irmão”, soubesse.

Na hora do tumulto, que envolveu pancadaria, Sandro disse que Andrezinho chorava. “Ele me pedia desculpas. Falei pro Andrezinho que ele é um verme”.

O amigo “traído” de Andrezinho se pronunciou sobre a polêmica que agitou o mundo de futebol nesta semana. Em entrevista à coluna Leo Dias, do jornal O Dia, o corretor de imóveis Sandro Lopes de Figueiredo, de 39 anos, contou o que aconteceu após o episódio em que ele flagrou sua ex-mulher aos beijos com o atacante do Vasco.

You May Also Like