Ele nasceu prematuro e com 855 gramas; Conheça a história do pequeno Luiz Henrique**

Nesta semana, o pequeno Luiz Henrique pode finalmente conhecer a sua casa após recebeu alta da internação no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB).

Ele, que nasceu prematuro de 29 semanas e com 855g, conseguiu lutar muito pela vida nos 99 dias que permaneceu no hospital.

O momento da alta foi muito comemorado pela família e por todos os colaboradores do HMIB, unidade do Governo do Estado e gerenciada pela Pró-Saúde em um região distante 114 km da capital Belém.

Ao longo de três meses, o pequeno Luiz passou por vários tratamentos e cuidados da equipe multiprofissional da maternidade, até que pudesse alcançar 1,8 kg. Esse era o peso ideal para alta hospitalar. A mãe de Luiz, Solene Cardoso, de 41 anos, lembrou emocionada do apoio que recebeu da equipe durante o tratamento do filho.

“Ele era muito pequeno. Lembro de todo o esforço dos profissionais em cada etapa de tratamento. A cada dia ele se recuperava, ganhava peso e crescia um pouco mais. Eu vibrava com toda a equipe, médicos, enfermeiros, psicóloga, todos que estiveram comigo durante esse tempo. Eles foram muito importantes no processo de recuperação do meu filho, são meus heróis”, afirma emocionada.

Moradora de Abaetetuba, Solene deu entrada na unidade com fortes dores. Após ser atendida pelos profissionais da unidade, a paciente fez uma cesariana de emergência devido a gravidez de risco. Em uma semana recebendo cuidados médicos, acolhimento, a paciente ficou totalmente recuperada, e começou a ser parte integrante no cuidado do filho.

“Fortalecemos o vínculo entre mãe e bebê, e tornamos essa mãe parte integrante do tratamento, por meio de técnicas terapêuticas e ações humanizadas. Essas práticas envolvem as rodas de conversa sobre ordenha e amamentação, orientações do manuseio do recém-nascido, o contato pele a pele entre mãe e bebê, entre outras atividades que são fundamentais para a recuperação do prematuro e para o acolhimento da mãe no ambiente hospitalar”, explica Joice Vaz, diretora assistencial do HMIB.

De acordo com Nataliel Miranda, coordenador de enfermagem da UTI neonatal, esse cuidado especial é desenvolvido por uma equipe multiprofissional, pois envolve aspectos físicos, sociais e psicológicos.

“Realizamos um tratamento terapêutico com o prematuro e com a mãe. Para a criança, além de medicamentos e acompanhamento com especialistas, foram aplicadas boas práticas que complementam esse cuidado neonatal, como o método Canguru, banhos de ofurô e musicoterapia”, explica.

O coordenador de enfermagem complementa destacando a parte da saúde mental neste processo. “A mãe acompanha essas etapas, recebe orientações de especialistas sobre alimentação para fortalecer o leite, faz atividades ocupacionais na unidade, como oficinas manuais e, principalmente, recebe também atendimento psicológico, que traz um conforto emocional importante para ambos”, diz.

Solene, que é mãe de mais uma menina de 13 anos, deixou a unidade acompanhada do esposo. “Eu vou sentir saudade dos profissionais, do cuidado, das outras mães. Aprendi muita coisa, e vou levar esse aprendizado para casa. Graças aos profissionais, estou voltando para casa, eu e meu filho, saudáveis e prontos para escrever uma nova história”.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena é uma unidade hospitalar pública que atende média e alta complexidades. O público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

