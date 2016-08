Elefante e Pomarola fazem recall de produtos proibidos.

As marcas Elefante e Pomarola anunciaram o recall dos lotes de produtos a sebe de tomate proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anivsa) pela presença de pelo de roedor acima do limite tolerado. Segundo o comunicado da fabricante, a Cargill Agrícola, os consumidores que tiverem comprado molhos e extratos nos lotes suspensos poderão agendar a substituição com a empresa. As embalagens à venda serão recolhidos do mercado.

A medida afeta os lotes L011810 do extrato de tomate da marca Elefante, embalagem lata, com conteúdo líquido 340g e com data de validade de 7/10/16; o lote L032502 do extrato de tomate da marca Elefante, embalagem sachê, com conteúdo

A troca gratuita é solicitada pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, no telefone 0800-6480-808. Os produtos foram proibidos pela Anvisa no dia 28 de julho. Na ocasião, quatro lotes de extrato de tomate das marcas Elefante, Predilecta, Amorita e Aro e um de molho de tomate tradicional da marca Pomarola tiveram a comercialização proibida, por conterem pelo de roedor em limite acima do tolerado pela legislação.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...