Elefante “Ramba” chega em Mato Grosso

Por Ianara Garcia, TV Centro América Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a equipe que acompanho Ramba, a viagem foi tranquila e sem intercorrências. Durante o trajeto, houve uma parada para descansar em Santa Fé do Sul (SP), na quarta-feira.

De Santiago, no Chile, ela foi transportada de avião, um boeing 747 cargueiro. No último percurso feito por terra, ela percorreu mais de 1.400 km até chegar ao Santuário.

Animal viajou quatro dias do Chile até Mato Grosso. Elefante foi resgatado de um circo onde sofria maus-tratos. A elefanta Ramba chegou na tarde desta sexta-feira (18), no Santuário dos Elefantes, em Chapada Guimarães, há 65 km, de Cuiabá, depois de viajar 3.600 km. Ela saiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), nesta quarta-feira (16) e deve chegar ao destino final, na sexta-feira (18).

You May Also Like