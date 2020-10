Eleição 2020 – Com 30 dias para eleição os quatro candidatos a prefeito continuam aguardando julgamento em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso consultou jurista especialista em direito eleitoral, onde relatou que muitos dos casos somente terá um posicionamento final após o pleito de 15 de novembro. “A pandemia mudou prazos e datas, o tempo é curto, muitos candidatos vão para urna sob judice, e o veredito só depois do pleito de 15 de novembro, argumentou. “O jurista lembrou que diante deste quadro o que não pode acontecer com o candidato é perder a eleição”, finalizou.

Desde o início do mês, o TSE disponibilizou uma ferramenta para consulta de candidaturas registradas e suas situações. Através do site é possível ter acesso à informações dos candidatos , inclusive sobre suas contas eleitorais.

