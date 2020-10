Eleição 2020 – Dois candidatos a prefeito votam pela primeira vez em Novo Progresso

Por>JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Neste pleito, dois candidatos a prefeito pela primeira vez votarão no município, transferiram o título para disputar a eleição com o domicilio eleitoral de Novo Progresso.

Faltando exatos 16 dias para a eleição, a corrida pelo posto de chefe do Executivo em Novo Progresso tem 4 nomes que aptos para disputa eleitoral no município. Macarrão (PL),Fidencio (PSDB),Gelson Dill (MDB) e Fabio Milhão (REPUBLICANOS), disputam a vaga pra prefeito de Novo Progresso.

