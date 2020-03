Eleição 2020 em Itaituba já tem quatro pré-candidatos a prefeitura

Urna eletrônica (Foto:Reprodução)- A menos de seis meses da eleição municipal de outubro, a lista de pré-candidatos à prefeitura da cidade de Itaituba já tem quatro postulantes.

O número pode aumentar, uma vez que ainda se cogitam outros nomes que por ventura podem aparecer .

A reportagem consultou líderes de partidos nas últimas semanas, chegando a 4 nomes, isso sem contar com outros postulantes.

Nem todos terão suas pretensões confirmadas, sendo que outros devem surgir nos próximos meses. As candidaturas só serão oficializadas nas convenções partidárias realizadas de 20 de julho a 5 de agosto.

O primeiro turno da eleição municipal (prefeitos e vereadores) é em 4 de outubro; o segundo, em 25 do mesmo mês.

Veja lista dos nomes que já divulgaram a pretensão

Valmir Clímaco (MDB) prefeito em exercício vem para reeleição, outro nome do ex-prefeito Roselito Soares (PTB) , o empresário Ivan D’Almeida (PL), Dadinho do Posto Dado(PSD).

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...