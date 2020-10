Eleição 2020 -Lista dos maiores doadores tem irmão e filha de candidatos a Prefeitura de Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Com o fim da doação de empresas e a instituição de um teto de gastos, a maior parte do financiamento das campanhas eleitorais deste ano passou a ser feito com dinheiro público, por meio dos fundos partidário e eleitoral. No entanto, ainda há investimentos significativos feitos por pessoas físicas, que podem doar até 10% do rendimento bruto do doador no ano anterior.

O Jornal Folha do Progresso fez um levantamento junto ao sistema DivulgaCand, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e listou os maiores doadores da campanha progressense, até esta terça-feira (13). Somente duas coligações apresentaram contas com doações.

Leia Também:TRE nega direito de resposta de Madalena contra Jornal Folha do Progresso

Mais doações podem ser feitas até o fim da campanha e a lista pode mudar até lá. A lista não inclui doações feitas por candidatos às suas próprias campanhas.

Confira o ranking atual:

Coligação Fidencio x Madalena- PSDB

Leslie Hoffmann Rodrigues , Advogada filha da candidata a vice-prefeita Madalena Hofmann (PSDB) aparece na ponta com 71.21% do montante doado.

1ª LESLIE HOFFMANN RODRIGUES – CPF 940.562.692-20 – Valor: R$4.700,00

2ª -CIRLEI GOMES CAMPOS – CPF 615.951.871-20 – R$1.500,00 equivalente à 22.73%

3º-ALEXANDRE CURTI DOS SANTOS -CPF 396.713.608-66 – R$400,00 equivalente à 6.061%

Total de Recursos Recebidos:R$6.600,00

Coligação MDB x PATRIOTA

O Pecuarista Clairton Jose Dill , irmão do candidato Gelson Dill aparece como único doador com 100% das doações da coligação MDB e PATRIOTA

1º – CLAIRTON JOSE DILL – CPF 581.738.461-20 R$50.000,00 equivalente a 100%.

Total de Recursos Recebidos: R$50.000,00

Coligação REPUBLICANOS Fabio Milhão x Professora Claudia Kummer;

Não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

Coligação PL e PROS Macarrão e Nego do Bento;

Não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 também estabelece um limite para a doação de pessoas físicas: os eleitores podem doar aos candidatos de sua preferência valores que correspondam a até 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal, considerado o ano-calendário de 2019. O limite de 10% não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40 mil. A norma ainda prevê que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Saiba como acessar as prestações de contas dos candidatos

1 – Na internet, acesse o portal Divulgação de Candidaturas e Contas eleitorais, banco de dados em que ficam hospedadas informações de todos os candidatos. Quando estiver na página inicial, escolha a região “NORTE” e filtre novamente clicando em “PARÁ”.

2 – A página seguinte solicitará que você aponte o município do qual pretende consultar as informações eleitorais. É possível clicar diretamente na cidade ou, para acelerar a busca, digitar o nome dela no campo de pesquisa.

3 – Escolhida a cidade, o sistema irá mostrar a lista dos candidatos a prefeito. É possível mudar para as opções “vice-prefeito” e “vereador” em uma caixa no canto superior esquerdo.

4 – Clique no candidato desejado e, por fim, role a página para baixo e acione o botão “receitas”, no lado esquerdo. O sistema irá mostrar a lista de doadores, sejam eles partidos ou pessoas físicas, com indicação de nomes, CNPJs e CPFs.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...