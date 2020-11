Eleição 2020 – PSDB único partido que declarou que recebeu fundo partidário em Novo Progresso

O PSDB partido do Candidato Fidencio e da ex – Prefeita Madalena Hoffmannn (PSDB) recebeu nesta eleição de 2020 a importância de R$ 51.000.00(cinquenta e um mil reais), do fundo partidário, conforme dados do TSE .

A sigla partidária “PSDB’ é única que declarou ter recebido o fundo nesta eleição em Novo Progresso.

No início deste ano o Presidente Jair Bolsonaro fez campanha na mídia nacional pedido para não votar em candidatos que fizer campanha com o fundo. O recebimento do fundo é uma opção da direção dos partidos em seus diretórios , que podem aceitar ou recusar. As prestações de contas dos candidatos nesta eleição pode ser acompanhadas diariamente pelo portal do TSE. Clique AQUI.

Por Jornal Folha do Progresso

