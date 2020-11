Eleição 2020-TCU divulga lista com nome de candidatos que receberam auxílio com nomes de Novo Progresso

(foto:Reprodução) – O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou nesta sexta-feira (6), por meio de seu site, uma lista de candidatos das eleições municipais que receberam o auxílio emergencial sem se enquadrarem nos requisitos demandados. A decisão de divulgar os nomes foi do ministro do TCU Bruno Dantas.

Os nomes foram divididos em duas listas separadas.

A primeira tem 10 mil candidatos que têm patrimônio declarado entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão . Já a outra, conta com 1.300 que declararam mais de R$ 1 milhão .

Vejam os nomes dos candidatos de Novo Progresso

Um dos casos milionários das listas é “MARIA AUXILIADORA DE SOUZA” MARIA TCHU TCHUCA (REPUBLICANOS) declarou ter bens no valor de R$ 1 milhão, a candidata figura na lista do auxilio emergencial e segundo o TCU, já recebeu R$ 1.200 (mil e duzentos)

Outro caso envolve candidato a vereador do PATRIOTA na coligação com o MDB, JAMILSON SILVA DA CONCEIÇÃO – BILL , conforme mostra a lista do auxilio emergencial o candidato declara ter bens no valor de R$720.000,00 Total em Bens (setecentos e vinte mil reais), Bill figura na lista do auxilio emergencial e, segundo o TCU , já recebeu R$ 1.800 (mil e oitocentos reais).

Outra candidata a vereadora é “ELAINE JAQUELINE LOPES VANSO”- Jaqueline Caminhoneira do MDB, ela vem em terceiro lugar na lista de patrimônio declarado segundo o TCU. Jaqueline MDB) declarou patrimônio de R$ R$602.046,00 Total (seiscentos e dois mil reais e quarenta e seis centavos) em Bens. A candidata figura a lista do auxílio emergencial e, segundo o TCU, já recebeu R$ 1.200.

“SEBASTIÃO ALVES DIAS”- KIKO AUTO ELÉTRICA , candidato do MDB , declarou ter R$555.000,00 Total em Bens. Kiko figura na lista do auxilio emergencial e, segundo o TCU , já recebeu R$ 1.200 (mil e duzentos reais)

Outro candidato que declarou patrimônio milionário foi “VANDERMARIO CHAVES DE SOUZA” – MARIO DO CHOPÃO, Mario declarou patrimônio de R$ 508.000,00 Total em Bens. De acordo com o TCU, ele recebeu R$ 600 de auxílio emergencial.

A lista trás também o nome do candidato a vereador AROLDO RIBEIRO GALVÃO – PAQUITO , que declarou montante de R$356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais). Conforme declaração os bens do candidato está um Lote nº 04, quadra 07 , uma Casa e R$6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro em espécie – moeda nacional. Paquito figura na lista do auxilio emergencial e, segundo o TCU já recebeu R$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais).

JOSUE MONSUETO GOMES – PIAUÍ BARBICHA aparece na lista , mas sem valor recebido.

TCU

Alguns casos da lista indicam erros formais dos candidatos ao declarar seus patrimônios. O ministro Bruno Dantas ressalta que é possível que existam erros, uma vez que as declarações de bens à Justiça Eleitoral são feitas pelos próprios candidatos.

