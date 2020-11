Eleição 2020 – TRE defere pedido de registro de candidatura de Macarrão, em julgamento nesta terça-feira (03)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em entrevista ao Jornal Folha do Progresso, Macarrão (PL) disse que estava confiante na justiça, com a certeza que só foi prefeito uma vez, agora vamos trabalhar mais firmes e reativar nossa campanha para obter a vitória nas urnas,concluiu. Macarrão(PL) busca a reeleição.

O Tribunal Eleitoral Regional do Estado do Pará em sessão plenária realizada na manhã desta terça-feira (03), deferiu o registro de candidatura do Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL), POR 5 X 2, os juízes decidiram por maioria que o candidato não disputa um terceiro mandato.

You May Also Like