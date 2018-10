Eleição da nova Mesa Diretora da Câmara será realizada nesta segunda-feira em Novo Progresso

(Foto:Arquivo)- Terá início às 19 horas desta segunda-feira (01) a eleição para os 4 cargos que compõem a Mesa Diretora que comandará os trabalhos da Câmara dos Vereadores entre 2019 e 2020 em Novo Progresso. Serão eleitos um presidente, um vice-presidente, dois secretários.

Para ser eleito, a chapa precisa ser a mais votada. A votação é secreta e realizada em cabine improvisada.

As chapas devem ser apresentadas na abertura da sessão. A sessão é aberta ao Público.

Processo eleitoral

Quem coordena o andamento das eleições são os componentes da Mesa atual, desde que não sejam candidatos. A votação só será iniciada quando houver pelo menos seis parlamentares no Plenário.

Iniciado o processo, cada vereador registra seu voto de uma só vez na urna , que traz o nome das chapas escritas no caso de uma única chapa o voto será sim ou não.

A apuração é realizada assim que todos os vereadores presentes na sessão votarem, a chapa eleita administrara o legislativo Progressense por dois anos e tomara posse em Janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2020.

Para ganhar em primeiro turno, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos. Se nenhum deles alcançar esse número, será realizado segundo turno entre os dois mais votados, em que será eleito o que tiver o maior número de votos.

Mesa Diretora

A Mesa funciona como uma comissão para decidir sobre assuntos internos e também promulga emendas constitucionais. Além das funções do presidente, cada membro da Mesa tem atribuições específicas:

Presidente

O presidente da Câmara dos Vereadores é o representante da Casa quando ela se pronuncia coletivamente e quem comanda os trabalhos do Plenário.

A definição da pauta do que será discutido e votado pelo Plenário da Câmara é exclusiva do presidente.

O presidente da Câmara também pode assumir temporariamente a Prefeitura, se titular e vice estiverem ausentes por motivo de viagem, por exemplo.

Na ausência do presidente, as sessões do Plenário são presididas, sucessivamente, pelos vice-presidentes, secretários ou, finalmente, pelo vereador mais idoso.

O presidente também pode decidir pela criação de comissões especiais, ouvido o colégio de líderes, e avaliar se o requerimento para criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) apresenta fatos determinados.

Outra prerrogativa do presidente da Câmara dos Vereadores é decidir sobre pedidos de abertura de impeachment contra o prefeito Municipal.

Para o Executivo, é importante o diálogo com o presidente da Câmara para garantir que propostas de interesse sejam pautadas.

